Mega Roulette: Emoção e Grandes Vitórias Esperam por Você!

Apesar de sua extensa coleção de jogos ao vivo, a Pragmatic Play continua a se fortalecer e evoluir nessa área. Talvez um dos lançamentos mais populares da empresa seja a Mega Roulette. Nesta análise, falarei sobre todos os recursos desse jogo, além de compartilhar algumas dicas para aumentar seu sucesso.

O que é mega roulette?

Mega Roulette é um jogo ao vivo baseado na clássica roleta europeia, mas envolto em um invólucro mais moderno e complementado com um randomizador. Lançado em 2021 pelo provedor Pragmatic Play, o jogo se tornou popular entre os jogadores de todo o mundo, inclusive no Brasil.

A base do jogo Mega Roulette da Pragmatic Play inclui uma roda de roleta europeia simples. Isso significa que ela consiste em 36 células e um zero, que juntos dão um valor teórico de RTP de 97,3%!

O que diferencia a Mega Roulette de seu ancestral é a presença de um gerador de números aleatórios que seleciona até 5 números no campo de jogo para produzir um megamultiplicador. Ele varia de 500x a 1000x e aumenta sua aposta. Lembre-se também de que o pagamento inicial de um número descartado é substituído e não se soma ao pagamento do bônus.

Onde Jogar mega roulette no Brasil?

Se você está procurando onde pode jogar com segurança e conforto na Mega Roulette no Brasil, há muitas opções. No entanto, os jogadores confiam mais nos seguintes cassinos:

Pin-Up

LeoVegas

Monro

Esses cassinos têm licença no Brasil, portanto, quaisquer variantes de fraude ou jogo desleal estão excluídas. Além disso, eles oferecem várias ofertas promocionais aos seus jogadores, entre as quais as mais generosas e populares são os bônus de boas-vindas para o registro de novos usuários.

Não devemos nos esquecer de outras promoções, como bônus de depósito, códigos promocionais em homenagem a diferentes eventos e assim por diante. Para saber mais detalhes sobre tudo isso, consulte o site de um determinado cassino.

No entanto, se você quiser encontrar um bom cassino com Mega Roulette por conta própria, deverá seguir algumas regras:

сertifique-se de verificar a licença, mas se ela não estiver presente, você não terá permissão para entrar no site

verifique os métodos de pagamento no site do cassino, pois eles devem ser variados e estar disponíveis

releia as seções com regras e regulamentos. Isso pode ajudá-lo a evitar circunstâncias imprevistas e fraudes

não hesite em entrar em contato com a equipe de suporte para tirar suas dúvidas; em cassinos normais, ela funciona 24 horas por dia

Essas dicas o ajudarão a encontrar o cassino perfeito, onde poderá aproveitar seu tempo livre.

Bônus e Promoções para mega roulette no Brasil:

Os jogadores da Mega Roulette Brasileira podem obter bônus generosos em cassinos verificados. Essas promoções são realizadas regularmente e estão disponíveis para quase todas as categorias de jogadores. Entre elas estão:

bônus de boas-vindas para registro no cassino

códigos promocionais, que podem ser recebidos em homenagem a determinados eventos

bônus semanais e mensais (pela quantidade de tempo gasto pelo jogador nos jogos)

torneios de jogadores

bônus de depósito

A primeira coisa que os jogadores fazem depois de entrar no site é o registro. Com base no exemplo dos três cassinos mais populares do Brasil, proponho considerar os bônus de boas-vindas que eles oferecem.

Cassino Bônus LeoVegas Bônus de primeiro depósito de US$ 100 + 50 giros grátis Pin-Up Bônus de 200% no primeiro depósito + 250 giros grátis Monro Bônus de 150% no primeiro depósito + 50 giros grátis

Observe que esses bônus estão disponíveis para todos os jogadores não registrados! Se você for membro de qualquer um dos cassinos, os bônus não estarão disponíveis para você.

Como Jogar mega roulette?

Se estiver planejando jogar na Mega Roulette pela primeira vez, estas instruções passo a passo tornarão o processo muito mais fácil.

selecione o site do cassino e registre-se (caso ainda não o tenha feito)

selecione Mega Roulette na lista de jogos disponíveis

examine as regras do jogo

faça um depósito e faça sua aposta

aproveite o jogo e ganhe!

Os jogadores têm 20 segundos para fazer uma aposta. Se você ganhar, receberá o pagamento máximo com chances de 29:1 (um pouco menor do que na roleta europeia comum, onde esse número é 35:1).

De acordo com as regras do jogo, a aposta é feita em um número par ou ímpar, bem como na cor vermelha ou preta. Todas as apostas no campo de jogo podem ser divididas em externas e internas.

Proposta Importância Vantagens Desvantagens Interno Exposto nos setores internos do campo de jogo Alta chance de obter um bom pagamento Uma pequena chance de obter um número vencedor Externo Exposto nos setores externos do campo de jogo As chances de ganhar são maiores O valor potencial é menor

De qualquer forma, você pode aplicar as duas opções de apostas e decidir por si mesmo o que prefere: alto risco ou potencial de ganho?

Como em qualquer outro jogo de apostas, não há uma estratégia potencialmente vencedora na Mega Roulette, pois tudo depende exclusivamente dos parâmetros da sorte. No entanto, algumas dicas podem ajudá-lo a simplificar um pouco sua experiência de jogo:

fique de olho em sua banca e estabeleça limites de apostas. Isso o ajudará a parar a tempo, se a sorte voltar para você

não confie nos sentimentos: esse é um jogo de azar e requer apenas um cálculo frio

faça pausas no jogo

monitore suas estatísticas de ganhos e perdas. Elas são exibidas na parte inferior da tela.

comece a apostar com um mínimo, aumentando gradualmente em uma unidade

não é preciso dizer que você deve sair do jogo quando atingir os limites estabelecidos.

Observe que a Mega Roleta deve ser vista como um jogo de entretenimento e não como uma forma de ganhar dinheiro. Isso o ajudará a relaxar e a se divertir, além de não perder muito dinheiro.

Mega roulette ao Vivo no Brasil:

Como mencionei anteriormente nesta análise, os cassinos on-line Monro, Pin-Up e LeoVegas são muito procurados no Brasil. Neles, você pode encontrar e jogar Mega Roulette sem medo.

A Mega Roulette da Pragmatic Play é uma ótima maneira de passar o tempo em um cassino apenas com seu smartphone na mão. No entanto, a versão on-line é muito diferente da sua progenitora, a roleta europeia? Vamos descobrir.

Critério Mega Roulette Roleta europeia Aparência É usada uma roleta, na qual uma bola seleciona aleatoriamente um número vencedor É usada uma roleta, na qual uma bola seleciona aleatoriamente um número vencedor Regras Idêntica à Roleta Europeia, mas usa o RNG para selecionar cinco números aleatórios para os bônus Aposte na cor e no número, o crupiê gira a roda e a bola escolhe o valor vencedor Multiplicadores máximos 29:1, com a oportunidade de ganhar aleatoriamente entre 500x e 1000x de sua aposta original 35:1, sem chances de bônus.

Em geral, os dois jogos são tão semelhantes quanto possível, exceto pelo gerador de números aleatórios usado na Mega Roulette. É esse gerador que determina uma série de valores que, no final da rodada, podem obter multiplicadores máximos, que não estão disponíveis para os jogadores da Roleta Europeia em cassinos reais.

Dito isso, a Mega Roulette oferece um alto nível de autenticidade e imersão ao jogador em qualquer lugar e a qualquer momento, o que não está disponível no progenitor.

Perguntas Frequentes sobre mega roulette no Brasil

Qual é o RTP da Mega Roulette?

O RTP do jogo é de 97,3%

Qual é o pagamento máximo possível na rodada padrão e na rodada de bônus?

O pagamento máximo padrão é de 29:1, o bônus multiplicará a sua aposta entre 500x e 1000x.

Quais são as apostas mínimas e máximas disponíveis para os jogadores?

As apostas da Mega Roulette começam em 0,1. O máximo disponível para o jogador é 5.000.

Como os multiplicadores funcionam na Mega Roulette?

Se quiser maximizar seu pagamento, aposte no setor interno do campo de jogo; se quiser aumentar sua chance de ganhar, mas obter um pagamento menor, faça sua aposta no setor externo do campo de jogo.

Considerações Finais

Em suma, pode-se dizer que a Mega Roulette se tornou uma excelente versão on-line da roleta europeia. Ela tem o mesmo estilo, quase as mesmas regras, e a disponibilidade do jogo em PCs, tablets e smartphones a torna simplesmente uma solução universal para qualquer pessoa que queira jogar roleta.

Antes de começar a jogar, é importante escolher um cassino on-line licenciado, com todas as licenças e autorizações relevantes. Isso poderá manter seus dados pessoais e suas finanças a salvo de possíveis fraudes.

Sempre veja o jogo como uma forma de se divertir, não como uma forma de ganhar dinheiro. Essa atitude responsável em relação a eles garante que você tenha prazer, independentemente dos ganhos. Não se esqueça de estabelecer limites ao jogar – isso o ajudará a evitar fiascos financeiros.

Se você é fã de cassinos ao vivo e roleta, o mercado tem muitas opções a oferecer. Não deixe de conferir as outras opções de jogos da Pragmatic Play:

PowerUP Roulette

Roulette

Mega Wheel

Auto-Roulette

Speed Roulette

Todos esses jogos lhe proporcionarão uma experiência de jogo que é familiar, mas ainda assim nova.